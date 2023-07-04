Dolar
26.01
Euro
28.34
Altın
1,924.99
ETH/USDT
1,953.00
BTC/USDT
30,908.00
BIST 100
6,003.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kaybederek günü 6.003,90 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 109,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,16 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

6.076,72 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 6.000 puanın üzerinde dengelendi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,24 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını söyledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,91 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,91) göre bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye ineceği hesaplanıyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz son yolculuğuna uğurlandı
Çekmeköy'de apartmanın giriş katındaki patlamada bir kişi yaralandı
Malatya'da kayısı hasadı başladı
Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara Emniyetinin "Hayalet İz Operasyonu" 18 aylık fiziki ve teknik takiple düzenlendi

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık sektörünün aktifleri mayısta 16,8 trilyon lira oldu

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet