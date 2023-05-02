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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,42 değer kaybederek günü 4.506,24 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 40,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi yüzde 2,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,21 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 6,00 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Dünya genelinde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun veri gündeminin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM hizmet sektörü PMI, Avro Bölgesinde işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 seviyesinin destek, 4.650 ve 4.750 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

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