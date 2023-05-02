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Ekonomi

3’üncü İstanbul Karavan Festivali 19 Mayıs’ta başlıyor

Karavan kullanıcıları ve doğaseverleri tek çatı altında buluşturan festivalde çeşitli spor aktiviteleri, yarışmalar, etkinlikler ve atölyeler düzenlenecek.

Abdulselam Durdak  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
3’üncü İstanbul Karavan Festivali 19 Mayıs’ta başlıyor

İstanbul

İstanbul Karavan Festivali, bu yıl 3’üncü kez 19-20-21 Mayıs tarihlerinde Kilyos’ta gerçekleştirilecek.

İstanbul Karavan Festivali’nden yapılan açıklamaya göre, doğa ile iç içe olmayı tercih eden binlerce doğaseverin bir araya geleceği festivalde, söyleyişiler, eğitimler, spor aktiviteleri, yarışmalar ve sahil partisi ile her yaştan doğasever kendi ilgi alanına ait bir etkinlik bulabilecek.

Festivale sınırlı sayıda karavan katılımı olabilecek ve kendi karavanı ile festivale katılmak isteyenler detaylı bilgiye İstanbul Karavan Festivali sosyal medya hesaplarından veya “www.istanbulkaravanfestivali.com” internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

Karavan yaşamını merak edenler ancak karavanı olmayan ziyaretçilere de günübirlik giriş için bilet seçenekleri sunulacak.

Festival kapsamında ziyaretçilerin trafik ve otopark sorunu yaşamaması adına festival süresince İstanbul Hacıosman Metro Durağı'ndan festival alanına ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Aracı olmayan veya araçsız gelmek isteyen katılımcılar düzenlenecek ring seferleri sayesinde festival coşkusunu trafik ve otopark derdi olmadan kolay ve konforlu yaşayabilecek.

Açıklamaya göre, Doğada Yaşam Okulu tarafından düzenlenen söz konusu festival kapsamında, gün boyu açık olacak karavan tanıtım stantlarıyla birlikte ilginç yarışmalar, spor etkinlikleri, çocuklar özel atölyeler ve karavan sohbetleri de gerçekleştirilecek. Bu yılki festivale 200’ü aşkın karavan ve 10 bini aşkın bireysel ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Festivalde, kamp ve karavan malzemesinden doğa sporlarına kadar birçok ünlü marka da katılımcılarla etkinlik alanında bir araya gelerek en yeni ürün ve hizmetlerini ziyaretçiler ile buluşturacak.

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