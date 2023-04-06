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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kaybederek günü 4.912,81 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 41,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 1,39 ile kimya, petrol, plastik oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Nisan ile biten haftada 228 bine gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının yavaşladığına ilişkin işaretlerin, ülke ekonomisinin resesyona girebileceği endişesini güçlendirmesiyle küresel pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü belirterek, yarın veri gündeminde yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdamın öne çıkacağını ifade etti.

Yarın tarım dışı istihdam verisinin piyasaların durumuna daha net ışık tutmasının beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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