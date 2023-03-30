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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,95 değer kaybederek günü 4.896,07 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 51,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,12, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile inşaat, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Bankacılık endeksindeki düşüş, Akbank'ın temettü vermesinin ardından fiyatındaki düzeltme ile gerçekleşti.

ABD ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 2,6 ile beklentilerin altında büyürken, yıl genelinde yüzde 2,1 büyüme kaydetti.

Analistler, küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasının risk iştahını desteklediğini ifade etti.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde dış ticaret dengesi yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde enflasyon, Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile kişisel gelir ve harcamaların öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 seviyelerinin direnç, 4.850 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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