Dolar
19.08
Euro
20.51
Altın
1,989.49
ETH/USDT
1,767.60
BTC/USDT
28,028.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kaybederek günü 5.031,98 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,00 puan azalırken, toplam işlem hacmi 52,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,00, holding endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,73 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sistemine ilişkin endişelerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank'ın hisselerinde yüzde 10'u aşan düşüş bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin küresel piyasalardaki endişeleri artırdı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizliklerin de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, bankanın gelecek iki toplantıda faiz artışlarını durdurması, temmuz ayında ise faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü vurguladı.

Haftaya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da enflasyon, Çin'de sanayi karları, Japonya'da sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin destek, 5.100 ve 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü
Mehmetçik Okulu'ndaki depremzede öğrenciler asker ağabeyleriyle futbol oynadı
Milli Savunma Bakanı Akar Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Fed'in bilançosu kafaları karıştırdı

TCMB'nin 2022 yılı dönem karı 72 milyar lira oldu

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet