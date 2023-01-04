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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,83 değer kaybederek günü 5.523,49 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 04.01.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 103,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 125 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,93 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 5,26 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon ve resesyon ikilemi ile yön arayışının sürdüğünü ifade ederek, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakların yatırımcı fiyatlamaları açısından önemli olacağını söyledi.

Fed, 13-14 Aralık'ta gerçekleştirdiği son toplantısında, politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltmişti. Banka, her ne kadar faiz artırım hızını yavaşlatsa da projeksiyonlar, Fed üyelerinin federal fon oranına ilişkin tahminlerinin 2023 sonu için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e yükseldiğini ortaya koymuştu.

Bu gelişme sonrası faiz artırım hızından ziyade oranların hangi seviyeye kadar yükseltileceğinin yatırımcıların odağına yerleştiğine işaret eden analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdam raporu, dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Çin'de hizmet sektörü PMI verilerinin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.750 seviyelerinin direnç, 5.500 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


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