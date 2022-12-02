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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,65 değer kaybederek günü 4.962,97 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 02.12.2022
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 83,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 111,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,37, holding endeksi yüzde 1,90 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile ulaştırma en çok gerileyen ise yüzde 4,16 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın aralıkta faiz artırım hızında yavaşlamaya işaret eden açıklamalara karşın ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle piyaslarda fiyatlamaların zorlaştığını söyledi.

ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 263 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,7 ile sabit kaldı.

Açıklanan veri, artan faizlere ve resesyon endişelerine rağmen istihdam piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti.

Haftaya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, yurt içinde enflasyon, hazine nakit dengesi, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ve Japonya'da büyüme, ABD'de ÜFE, Çin'de enflasyon, dünya genelinde açılanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 seviyelerinin direnç, 4.950 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade etti.​​​​​​​

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,10 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,10) göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

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