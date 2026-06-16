TBMM Genel Kurulunda, Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Emniyet Teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda TBMM Genel Kurulunda, Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Emniyet Teşkilatında asıl sorunun kadro oranları olmadığını dile getirerek, "Asıl sorun fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi, personelin psikolojik destek mekanizmalarından yoksun bırakılması, özlük haklarındaki yetersizlikler ve en temel mesele olan liyakat yerine sadakat esaslı terfi sistemidir, intiharlardır, mobbinglerdir." dedi.

Özdağ, teklifin bu sorunların hiçbirine çözüm üretemediğini savundu.

Torba kanun anlayışının demokrasinin yasama ayağını işlevsizleştirdiğini iddia eden Özdağ, "Bu teklif vergi adaletsizliğini derinleştiriyor, basın üzerindeki ekonomik baskı mekanizmalarını yeniden üretiyor, yerel yönetimlerin mali hareket alanını daraltıyor, kamu mülklerini ranta açıyor ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği düzenlemeleri şekil olarak değiştirerek geri getiriyor." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, polislerin fazla mesai yaptığını, maaşlarının az olduğunu ve "mesleki tükenmişlik" yaşadıklarını savundu.

Emniyet Teşkilatı içindeki polis intiharlarının "kişisel sorun" deyip geçiştirilmemesi gerektiğini anlatan Kısacık, bir an önce müstakil bir "polis meslek kanunu" çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Kısacık, teklifle, yerel yönetimlerin taşınmazlarının satışının kolaylaştırıldığını öne sürdü.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, polislerin sorunlarına değinerek, bu sorunlar çözülmediği sürece yapılan her düzenlemenin kendileri açısından eksik olacağını kaydetti.

Teklifle, orman alanlarına engelli ve yaşlılara yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri kurulabilmesine olanak sağlandığını söyleyen Türkeş, "sürekli olarak ormanlık alanlara inşaat yapılması" üzerine kafa yorulduğunu savundu.

Taksi esnafının basit usul yerine gerçek usulde vergilendirileceğini anlatan Türkeş, "Eğer gerçek usule geçilmesinde ısrarcı olunacaksa bunun maliyeti veya yöntemi sektörü istisnadan istisnaya sürükleyen karmaşık düzenlemelerle değil de adil ve sürdürülebilir bir çerçevede kesinlikle belirlenmelidir." dedi.

Türkeş, Basın İlan Kurumu ile ilgili düzenlemelere de işaret ederek, kurumun acil ihtiyacı olan düzenlemenin "basını ekonomik yaptırımlarla hizaya sokmaya çalışan" yöntemler değil, kurumun yapısının, misyonunun ve karar verici mekanizmaların demokratik, şeffaf ve çoğulcu bir anlayışla baştan aşağı değiştirilmesi olduğunu ifade etti.

"Polislerimizin fazla mesai sorunu ihmal edilemez"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, polislerin sorunlarına değinerek, şunları kaydetti:

"Emniyet Teşkilatımızın ağır ve yıpratıcı çalışma koşulları göz önüne alındığında çalışma ve izin süreleri ile emniyet hizmetleri tazminatı ve fazla mesai ücretlerinin mutlaka yeniden düzenlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin hızla yapılması görüşündeyiz. Uzun mesai saatlerinin yorduğu, psikolojik baskının yıprattığı emniyet mensuplarının hayat şartları göz ardı edilemez. Polislerimizin fazla mesai sorunu ihmal edilemez. Gerek çalışırken gerekse emekli olduktan sonra polisimizin ele güne muhtaç olmadan huzurlu, itibarlı, güvenli ve insanca bir hayat sürdürebilmelerini sağlamalıyız. Polislerimizin umutla beklediği çalışma sisteminin ve özlük haklarının iyileştirilmesini kapsayacak düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyoruz."

Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçimini tek bir araçla sağlayan taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici ve kamyonla taşımacılık yapan esnafımıza aracını aynı cins yerli araçla en az 10 yıl süreyle ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere ÖTV'siz yenileyebilme imkanı verilmesi uygun olacaktır. Bununla birlikte, 25 yaş ve üstü taşıtlarını geri dönüşüme veren kişilerin aynı cins yeni yerli taşıtlarını ÖTV'siz alabilmelerine imkan sağlanması görüşündeyiz."

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, teklifin Basın İlan Kurumunu "ekonomik baskı uygulayan yarı idari bir denetim aygıtına dönüştürme" çabası ile hazırlandığını öne sürdü.

Resen inceleme yetkisinin Basın İlan Kurumunun işi olmadığını söyleyen Oluç, "Basın İlan Kurumuna resen inceleme yetkisi vererek kurumdaki bürokratların bu işi basın savcılarından önce yapmasını sağlıyoruz. Neden bunu yapıyoruz, neden? Var çünkü bunu yapanlar sonuç olarak. Sonuçta nedir dert? Aslında tek sesli bir medya düzeni yaratmaktır, bunun için bunu yapıyorlar." dedi.

Teklifle engelliler ve yaşlılar, dezavantajlı toplumsal gruplar için orman alanlarına bakım ve rehabilitasyon merkezleri kurulacağını ifade eden Oluç, "Neden şimdi ormanların ekolojik dengesini bozacaksınız, neden ormanlarda ağaçları keserek, beton dökerek ormanların içine bunu yapacaksınız?" diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, orman alanlarının her geçen gün daraltıldığına tanıklık ettiklerini söyledi.

Orman alanları daraltılırken tarım alanlarının da yok edildiğini savunan Arı, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli ve yaşlı bireyler için yapılacak olan tesislerin başka yerlere yapılması da mümkün ama siz ne hikmetse ormanlık alanları tercih etmektesiniz. Şimdi, her ne kadar bu tesisler kamu tarafından yapılacak olarak ifade edilse de bu tesisler yapıldıktan sonra hepimiz de tahmin ediyoruz ki özel işletmelere devredilecek ve uzun süreyle özel işletmeciler tarafından bu yerler işletilecek. Böylelikle, kanunun arkasından dolanmış olunacak ve ormanlık alanlar özel işletmelere devredilmiş olacak."

Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Arı, "Burada bir tane aracı olan bir esnafımız plakasını satmışsa bunda bir sorun yok, hadi 2 tane satmışsa yine sorun yok ama ülkemizde çok sayıda, belki bine yakın plakası olanların var olduğu bilinen bir gerçek. Çok sayıda bir satış yapıldıysa buradaki gelir kaybının hesabını kim verecek, bunun bir açıklaması olmalı ve bir sınırlaması olmalı." dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, BYD firmasının Türkiye'deki üretim tesisi kurulumuna yönelik yatırımını geri çektiğini kaydetti.

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararı sonrası partinin genel merkezinde yaşananları hatırlatan Bakırlıoğlu, "Şimdi bu manzaraları gören aklı başında bir yabancı yatırımcı Türkiye'ye yatırım yapar mı? Yapmaz." görüşünü paylaştı.

"Biz de diyoruz ki taksitli satış imkanı getirelim"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun somut adımlarından biri olduğunu belirtti.

Teklifin hukuk güvenliğini güçlendiren, AYM kararlarının gereğini yerine getiren, dijitalleşmeyi destekleyen, kamu yönetimini etkinleştiren, ekonomik hayatı kolaylaştıran, sosyal devlet anlayışını güçlendiren ve vatandaşın hayatına doğrudan dokunan kapsamlı bir paket olduğunu vurgulayan Yegin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün konuşmalarda çokça torba yasa eleştirileri oldu. Torba kanun, torba kanun... Arkadaşlar, Merkez Bankası Disiplin Yönetmeliği'ni Danıştay iptal etmiş. 'Yönetmelikte olmaz.' demiş disiplin hükümleri, buradaki cezalar. 'Bunu kanunla yapmanız lazım.' demiş. Bir madde. Hadi gelin bunu kod, müstakil bir kanun olarak yapalım. Kolay değil. Basın İlan Kurumu yönetmeliğini iptal etmiş AYM. O yönetmeliği yeniden hayata geçirmeniz lazım. Hadi gelin bunu kod, müstakil bir kanun olarak yapalım, mümkün değil. Mesela orman alanlarında yapılabileceklerle ilgili bir maddeye şu ifadeyi ekliyoruz, 'engelli bakım merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, yaşlı bakım merkezleri.' Eklediğimiz sadece bu. Zaten yapılabilen bir şeyin içerisine 2 tanım ekliyoruz. Hadi gelin bunu müstakil kanun olarak yapalım."

Kanunun görüşülme şeklinin Meclis İçtüzüğü'ne uygun olduğunu dile getiren Yegin, "torba kanun" söylemlerini eleştirdi.

Belediyelerin taşınmazlarının satışına yönelik düzenleme getiren maddeye yönelik eleştirilere yanıt veren Yegin, "Biz de diyoruz ki, taksitli satış imkanı getirelim. Uzun vadede ödeme imkanı geldiği için daha fazla insan bu satış ihalesine girebilsin, dolayısıyla kamu malı daha yüksek bir değerden satılabilsin, daha fazla insan burada yer alsın. Arkadaşlarımız konuşurken 'Sata sata doymadınız.' diyorlar. Meselenin esasından, içeriğinden bihaber gibi konuşmalar oluyor." ifadelerini kullandı.

Yegin, taksi esnafını basit usulden yeni usule geçmeleri için teşvik ettiklerini, bu geçiş sürecinde haklarını saklı tuttuklarını anlatarak, "Biz söylediğiniz hiçbir şey değiliz. Biz sizin bizi itham ettiğiniz, o peşkeş çekmeler, orman alanlarını talan etmeler... Hiçbirinin içerisinde yokuz." sözlerini sarf etti.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından ardından Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Buldan, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.