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İstanbul'da Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenleniyor.
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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kaybederek günü 3.878,98 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 28.10.2022
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,42, holding endeksi yüzde 1,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,92 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.

Analistler, öğleden sonra Almanya'da enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcamaların takip edileceğini aktardı.

Küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirten analistler, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve 3. çeyrek şirket finansal sonuçlarının piyasalarda dalgalanmaların sürmesine neden olduğunu söyledi.

Tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, gözlerin gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarına çevrildiğini ifade etti.

Fed'in gelecek haftaki toplantıda politika faizini 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriyor.

Analistler, gelecek hafta Fed ve BoE'nin faiz kararlarının yanı sıra veri gündeminde, yurt içinde enflasyon, ABD'de tarım dışı istihdam ve fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ile dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.850 seviyesinin destek, 4.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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