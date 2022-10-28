Dolar
18.61
Euro
18.51
Altın
1,647.28
ETH/USDT
1,495.00
BTC/USDT
20,117.00
BIST 100
3,878.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenleniyor.
logo
Ekonomi

Belçika'da enflasyon 47 yılın zirvesinde

Belçika'da enflasyon, ekimde yüzde 12,27 ile 1975 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Ata Ufuk Şeker   | 28.10.2022
Belçika'da enflasyon 47 yılın zirvesinde

Brüksel

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ekim ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Belçika'da eylül ayında yüzde 11,27 olan enflasyon, ekimde 12,27'ye çıktı. Böylece ülkede enflasyon, Haziran 1975'ten bu yana ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.

Belçika'da en son 47 yıl önce enflasyon yüzde 12,5 olarak ölçülmüştü. Ülkede, çekirdek enflasyon ise ekimde yüzde 6,5'e yükseldi.

Ekim ayında en önemli fiyat artışları doğal gaz, elektrik, kalorifer yakıtı, sıvı yağlar, odun, tereyağı, mazot ve unda gerçekleşti.

Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerji ürünlerindeki fiyat artışı yüzde 63,03'ü buldu. Enerji ürünlerinin ekim ayı enflasyonuna katkısı yüzde 5,95 düzeyinde gerçekleşti.

Belçika'da ekim ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 130,6, elektrik fiyatı yüzde 84,7 ve kalorifer yakıtı fiyatı da yüzde 57,7 arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hukuk müşavirleri "uluslararası arena" için İzmir'de buluştu
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budagov ile görüştü
İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu aştı
Pastadan yapılan en büyük bayrakla dünya rekoru kırıldı
Kabin memuru adayları uçağı aratmayan ortamda eğitim görüyor

Benzer haberler

Belçika'da enflasyon 47 yılın zirvesinde

Belçika'da enflasyon 47 yılın zirvesinde

AB sürdürülebilir enerji yatırımlarını artırmak istiyor

Küresel piyasalar, açıklanan verilerle dalgalı bir seyir izliyor

ECB Başkanı Lagarde: Yüksek enflasyon, harcamalara ve üretime zarar veriyor

ECB Başkanı Lagarde: Yüksek enflasyon, harcamalara ve üretime zarar veriyor
Belçika'da eczanelerde ilaç krizi yaşanıyor

Belçika'da eczanelerde ilaç krizi yaşanıyor
Almanya'da hayvanat bahçesindeki teraryum enerji maliyetleri nedeniyle kapatılacak

Almanya'da hayvanat bahçesindeki teraryum enerji maliyetleri nedeniyle kapatılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet