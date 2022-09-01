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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 3.142,74 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 01.09.2022
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 79,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,06 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,95 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, ABD başta olmak üzere merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri, Avrupa'da resesyon kaygıları ve Çin ekonomisinde yavaşlamanın süreceği endişeleri ile küresel çapta risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıkacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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