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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.896,67 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek, günü dünkü kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 2.864,25 puandan tamamladı.

Muhammed Said Tanıl   | 12.08.2022
Borsa günü düşüşle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,20 puan azalırken, toplam işlem hacmi 50,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,54, holding endeksi yüzde 0,25 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,19 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,73 ile iletişim oldu.

Bu hafta, banka ve ulaştırma hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksinin küresel piyasalardan pozitif ayrıştığı görülürken, bankacılık endeksi bu hafta yüzde 3,8, ulaştırma endeksi de yüzde 6,1 değer kazandı.

Böylelikle, BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,14 değer kazanarak yükselişini üst üste 4'üncü haftaya taşıdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilerin altında gelen enflasyon verilerine karşın 75 baz puanlık faiz artışına kapıyı açık bırakan açıklamalarıyla pay piyasalarında dalgalı bir seyrin izlendiğini söyledi.

Açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların devam ettiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.900 seviyesinin direnç, 2.850 ve 2.820 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra dünya genelinde yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

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