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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
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Ekonomi

Pakistan'dan Türk iş insanlarına enerji sektörüne yatırım çağrısı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türk iş insanlarına ülkesinde enerji sektörüne yatırım yapma çağrısında bulundu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 12.08.2022
Pakistan'dan Türk iş insanlarına enerji sektörüne yatırım çağrısı

İslamabad

Radio Pakistan’daki habere göre, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, başkent İslamabad’daki Başbakanlık konutunda Şerif tarafından kabul edildi.

Görüşmede Şerif, bugün imzalanan Mal Ticaret Anlaşması’nın iki ülkenin karşılıklı güvene dayanan güçlü kardeşliğini yansıttığını, bu anlaşmanın gelecek 3 yıl içerisinde ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için yardımcı olacağını vurguladı.

Şerif, Türk iş insanlarına ülkesinde enerji sektörüne yatırım yapma çağrısında bulunarak, Türkiye’nin hidroelektrik santrali projelerinde önemli bir deneyime sahip olduğunu vurguladı.

Pakistan’ın yıllık 20 milyar doların üzerinde petrol ithal ettiğini anımsatan Şerif, bunun alternatif enerji kaynakları kullanılarak düşürülebileceğini belirtti.

Şerif, ülkesinin kamu-özel ortaklığı ile 5-6 bin megavat güneş enerjisi parkı inşa etmeyi planladığını kaydetti.

Bugün Pakistan Başbakanlık konutunda gerçekleştirilen törende, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Pakistan Ticaret Bakanı Seyid Navid Kamar, iki ülke arasındaki Mal Ticaret Anlaşması'nı imzalamıştı.

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