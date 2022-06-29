Dolar
16.64
Euro
17.35
Altın
1,817.32
ETH/USDT
1,097.00
BTC/USDT
19,999.00
BIST 100
2,401.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi'ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Paris’te Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,54 değer kaybıyla 2.401,96 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 29.06.2022
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 32,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,87 ve holding endeksi yüzde 4,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,14 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 5,90 ile madencilik oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6'lık daralma gösterdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya'da sanayi üretimi, İngiltere'de büyüme, ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.320 seviyesinin destek, 2.450 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: En kısa sürede Bozkurt'taki çalışmalarımızı bitirmiş olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi başladı
Emine Erdoğan, NATO liderlerinin eşleriyle İspanya Kraliçesi Letizia tarafından ağırlandı
Mariupol'den yola çıkan ilk Türk kuru yük gemisi Zonguldak Limanı'nda
Düzce'de sel mağdurları evlerine kavuşmak için suyun çekilmesini bekliyor

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda resesyon korkusu güçleniyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor