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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybıyla 2.490,24 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 28.06.2022
Borsa günü düşüşle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,02 puan azalırken, toplam işlem hacmi 36,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,25 ve holding endeksi yüzde 0,86 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 3,50 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında resesyon ve enflasyon endişeleri arasında karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yarından itibaren yoğunlaşacak makroekonomik verilerdeki işaretlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düzenlediği Merkez Bankacılığı Forumu'nda ECB Başkanı Christine Lagarde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyonun öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 puanın destek, 2.560 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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