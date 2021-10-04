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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kaybederek günü 1.394,37 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 04.10.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 2,90 ile spor oldu.

Analistler, küresel piyasalarda tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler nedeniyle fiyatlama zorluklarının devam ettiğini ve oynaklığın bu hafta da yüksek olabileceğini söyledi.

Yarın dünyanın önde gelen merkez bankalarının yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.












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