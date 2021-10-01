Dolar
8.85
Euro
10.28
Altın
1,761.29
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,401.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,35 değer kaybederek günü 1.401,46 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 01.10.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,07 ile inşaat oldu.

Analistler, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve enerji arzında yaşanan daralmanın küresel bazda enflasyonist baskıları artıracağı endişesiyle pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,34 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre bir önceki ay yüzde 19,25 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,69'a yükseleceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 123 baz puan artarak yüzde 18,02'ye yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 674 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da 887 ile Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi
Kovid-19 aşı haritasında son sıradaki Şanlıurfa'da hasta sayısı azaldı, aşılama hızlandı
Kovid-19 salgını yaşlılarda depresyon sıklığını üç kat artırdı
Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL sona erdi

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

AA Finans'ın eylül ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

Borsa güne düşüşle başladı

Yurt dışında yerleşikler 35,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşikler 35,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 9 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 9 milyar lira oldu
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı