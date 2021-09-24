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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,20 değer kaybederek günü 1.384,68 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 24.09.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,98, holding endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile turizm, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, Çinli emlak devi Evergrande'nin borç ödemelerine ilişkin devam eden belirsizlikler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesiyle risk iştahının azaldığını belirtti.

Haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Senatoda yapacağı sunum, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ECB'nin düzenleyeceği Merkez Bankacılığı Forumunda önde gelen gelişmiş ülke merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların odak noktasında bulunacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avro Bölgesinde enflasyon, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 seviyesinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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