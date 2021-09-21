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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,45 değer kaybederek günü 1.385,61 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 21.09.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren yüzde 2,30 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının Çinli Evergrande şirketinden kaynaklanan etkilere odaklandığını belirtti.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, Fed'in varlık alımlarının geleceğine ilişkin vereceği ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.380 puanın destek, 1.405 ve 1.413 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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