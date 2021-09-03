Dolar
8.31
Euro
9.87
Altın
1,830.18
ETH/USDT
3,970.20
BTC/USDT
50,779.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,71 değer kaybederek günü 1.468,67 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 03.09.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile orman, kağıt, basım en çok kaybettiren ise yüzde 1,54 ile inşaat oldu.

Analistler, ABD'de beklentilerden kötü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz indiriminde aceleci davranmasının beklenmediğini belirtti.

Haftaya yurt içinde Hazine nakit dengesi, iş gücü istatistikleri, reel efektif döviz kuru ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, Avro Bölgesinde büyüme, ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı "Bej Kitap" raporu, Çin'de ve Almanya'da enflasyonun takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1613 kişi hayatını kaybetti
Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yükselmeye devam ediyor
Avrupa ülkeleri Kovid-19 ile ilgili zorlayıcı tedbirler uyguluyor
Yunanistan'da Kovid-19'un "Mu" varyantına rastlandı

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Merkez Bankası rezervleri 118,3 milyar dolar oldu

Yurt dışında yerleşikler geçen hafta 43,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı