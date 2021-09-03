Dolar
8.32
Euro
9.89
Altın
1,830.79
ETH/USDT
3,954.00
BTC/USDT
50,440.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İzmir Enternasyonal Fuarı Açılış Töreni”nde konuşuyor. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde son antrenmanını Victoria Stadı'nda yapıyor.
logo
Ekonomi

EKK toplantılarında Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 23 ve 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarında küresel ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Abdullah Yasin Güler   | 03.09.2021
EKK toplantılarında Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ele alındı

Ankara

EKK'den yapılan yazılı açıklamada, toplantılarda küresel aktivitede son dönemdeki gelişmelerin yanı sıra yüksek emtia fiyatları ve küresel enflasyonun etkilerinin değerlendirildiği, gelecek dönemde gelişmiş ülke para politikası duruşlarının küresel finansal piyasaları üzerindeki olası yansımalarının da gözden geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin yılın ilk yarısında güçlü büyüme eğilimini koruduğu, büyümenin daha dengeli görünümü açısından hem net dış talebin hem de iç talebin pozitif katkı sağlamasının olumlu olarak değerlendirildiği belirtildi.

Fiyat gelişmeleri ve enflasyonun belirleyicilerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, enflasyonla mücadeleye yönelik arz yönlü politikaların detaylı ele alındığı, yatırım, üretim, istihdam ve dış ticaret gelişmelerinin gözden geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kısa vadeli dış borç, uluslararası yatırım pozisyonu, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile haftalık menkul kıymet istatistiklerinde yapılan revizyonlara ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Makro ihtiyati önlemleri ile hal ve kooperatifçiliğe ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesi, tarımsal üretime yönelik erken uyarı sistemi altyapı çalışmalarının eylül ayı sonuna kadar tamamlanması, tarım ve hayvancılıkta yatırım ve kapasitenin artırılmasına yönelik iyileştirme alanlarının belirlenmesi, arazi toplulaştırması ve tarımsal destekler konusunun EKK gündemine alınmasıdır."

Ekonomi Reform Programı kapsamında devam eden çalışmalar değerlendirildi

Açıklamada, birden çok bakanlığı ilgilendiren eylemlerin ilerleme süreçlerine ilişkin iyileştirici unsurlar üzerinde mutabık kalındığı belirtilerek, eylemlerin hayata geçirilmesinde kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesine yönelik karar alındığı ve reformlara ilişkin çalışmaların tüm paydaşların katkısıyla koordineli şekilde takvime uygun sürdürüldüğü vurgulandı.

2022-2024 dönemi Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin makro projeksiyonların değerlendirilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere son haline getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, OVP'ye yönelik yol haritası ve makro tahminlerin kurul üyeleri tarafından ele alındığı, OVP'nin öngörülen takvime uygun şekilde tamamlanarak uygulamaya alınmasına yönelik planlama yapıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 böbrek hastalığı riskini yüzde 35 artırıyor
Türkiye'de 22 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1613 kişi hayatını kaybetti
Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yükselmeye devam ediyor

Benzer haberler

EKK toplantılarında Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ele alındı

EKK toplantılarında Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İzin almadan dijital harita üzerinde veri üretenler cezai yaptırıma tabi olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Coğrafi Bilgi Sistemleri toplantılarının 3'üncüsü yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yaklaşımımız devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yaklaşımımız devam edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında 'Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında 'Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC kıyılarına doğru ilerleyen petrol sızıntısına ilişkin bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC kıyılarına doğru ilerleyen petrol sızıntısına ilişkin bilgi aldı