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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,45 değer kaybederek günü 1.454,25 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 14.06.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,58 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,36 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesi yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin pay piyasalarını baskıladığını belirterek, NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Andrew Bailey'in açıklamalarıyla, Almanya'da enflasyon, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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