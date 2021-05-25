Euro
10.38
Dolar
8.48
BIST 100
1,400.22
Altın
1,891.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,58 değer kaybederek günü 1.400,22 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 25.05.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 21,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,65, holding endeksi yüzde 3,85 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,09 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksinde 1.440 desteğinin kırılmasıyla satışlar hızlandı ve endeks 1.400,00 seviyesine geriledi.

Analistler, yarın yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası üyelerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama ve güvenli açılma hedefinde iyimser
BioNTech aşısının uygun saklama koşullarına sahip ASM'lerde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 590 bin 697'ye yükseldi
Moderna'nın Kovid-19 aşısı 12-17 yaş grubunda tam koruma sağladı
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Reel Kesim Güven Endeksi mayısta azaldı

Kapasite kullanım oranı mayısta azaldı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar, hareketlenen veri takvimine odaklandı

Küresel piyasalar, hareketlenen veri takvimine odaklandı
Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yatay tamamladı