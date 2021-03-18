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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 değer kaybederek günü 1.550,93 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 18.03.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,17 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,21 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,89 ile metal eşya, makina oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Barkası'nın (TCMB) faiz artırım kararının ardından döviz kurları düşerken, BIST 100 endeksi de banka hisseleri öncülüğünde 1.575 puan sınırına kadar yükselmesine karşın mali sektör dışındaki hisselerin yükselişe katılamamasıyla bu seviyelerde kalıcılık sağlanamadı ve BIST 100 endeksi 1.550 puanın hemen üzerinde dengelendi.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den yüzde 19'a çıkardı.

Analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yüzde 1,75 seviyelerini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin küresel ölçekte risk iştahını azalttığını ifade etti.

Yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası faiz kararı, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.600 puanın direnç, 1.550 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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