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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,70 değer kaybederek günü 1.384,43 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 21.12.2020
Borsa günü düşüşle tamamladı

Istanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 31,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi yüzde 1,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,05 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyon ile ilgili haberlerin başta ulaştırma hisseleri olmak üzere pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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