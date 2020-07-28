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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,59 değer kaybıyla günü 1.152,70 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 28.07.2020
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 4,48, holding endeksi yüzde 4,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 6,36 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 1.198,16 puana kadar çıkan BIST 100 Endeksi, Avrupa'da Kovid-19'a ilişkin ikinci dalga endişelerinin pay piyasaları üzerinde oluşturduğu satış baskısıyla bu seviyeden gelen satışlarla 1.150,00 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD'nin yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip koronavirüs tedavisine yönelik haber akışı ve açıklanacak ikinci çeyrek şirket bilançolarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


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