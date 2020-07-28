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Ekonomi

Bakan Albayrak: Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye'nin 190 ülke arasında 60'ıncı sıradayken bugün 33'üncü sırada olduğunu belirterek, "Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Enes Duran   | 28.07.2020
Bakan Albayrak: Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir girişimcinin iş yeri açma süresinde Türkiye'nin, pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe katettiğini belirtti.

Bakan Albayrak, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" ifadesini kullandı.


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