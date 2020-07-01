Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 115.314,98 puandan tamamladı.
İstanbul
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.209,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi 24,6 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,02, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,86 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,08 ile iletişim oldu.
Güne 117.000 puanın üzerinde başlayan ve 117.357,88 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 115.000 - 115.500 bandında dengelendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.