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Ekonomi

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 97.845,20 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 08.05.2020
Borsa, günü düşüşle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 553,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,36 ile finansal kiralama, faktoring en çok gerileyen ise yüzde 5,45 ile madencilik oldu.

Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretim endeksi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde büyüme, Çin'de enflasyon ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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