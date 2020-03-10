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Ekonomi

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kaybıyla 101.062,51 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 10.03.2020
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.461,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 2,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 13,98 ile spor oldu.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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