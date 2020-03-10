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Ekonomi

Moody's: Düşük fiyatlar petrol ve doğal gaz şirketlerinin finansal risklerini artırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, düşük petrol fiyatlarının 2020 yılında petrol ve doğal gaz şirketlerine ilişkin finansal riskleri artırdığını duyurdu.

Gökhan Kurtaran   | 10.03.2020
Moody's: Düşük fiyatlar petrol ve doğal gaz şirketlerinin finansal risklerini artırdı

Londra

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, petrol arz talep dengesinde görülen ani değişimin küresel petrol endüstrisinin yapısal değişimini yansıtmadığı, petrol şirketlerinin uzun vadeli temellerinde değişimin beklenmediği belirtildi.

Açıklamada, petrol ve doğal gaz şirketlerinin likidite seviyelerini 2020 yılında yönetebileceği, fakat şirketlerin sermaye harcamalarını azaltmasının beklendiği belirtildi.

Moody’s açıklamasında, düşük petrol fiyatlarının 2020 yılında petrol ve doğal gaz şirketlerine ilişkin finansal riskleri ise artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, petrol fiyatlarında artan oynaklığın, petrol ve doğal gaz şirketlerinin arama ve üretim yatırımlarına ve 6 ila 12 ay arasındaki yeniden finansman ihtiyaçlarına doğrudan yansımasının beklendiği kaydedildi.

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