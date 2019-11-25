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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kaybıyla 105.382,47 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 25.11.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.205,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 1,48 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,07 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,08 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 107.845,98 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerindeki yükselişlere karşın bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 105.000-105.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve ABD'de tüketici güveni verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 105.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.


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