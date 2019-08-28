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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 122,13 puan ve yüzde 0,13 azalarak 95.908,35 puana indi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 28.08.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 95.908,35 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 122,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,49 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,94 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 96.500 seviyesinin üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden etkisini artıran satışlarla 96.000 puanın altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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