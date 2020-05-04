Euro
7.68
Dolar
7.03
BIST 100
99,431.34
Altın
1,705.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,24 değer kaybıyla 98.842,24 puandan tamamladı.

Murat Aslan   | 04.05.2020
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.267,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira olarak gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,28 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 5,30 ile bilişim oldu.

Analistler, Borsa İstanbul'da küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izlendiğini kaydetti.

Yarın, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret istatistikleri ile Hizmet Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç, 97.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 250 bini aştı
Almanya'da futbol kulüplerine yapılan testlerde 10 kişide koronavirüs tespit edildi
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 28 bin 734'e yükseldi
Koronavirüs çalışmaları için 7,4 milyar avro uluslararası taahhüt
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 79'a çıktı

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Ekonomistler, yıllık enflasyonda düşüşün süreceğini tahmin ediyor

Asya borsaları sert düştü

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı