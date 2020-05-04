Euro
7.68
Dolar
7.03
BIST 100
99,431.34
Altın
1,705.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı.

Murat Temizer   | 04.05.2020
Benzin ve motorine zam

Ankara

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,33 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,40 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,26 liraya, İzmir'de 5,36 liradan 5,43 liraya yükselecek.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 4,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,03 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,79 liradan 4,95 liraya, İzmir'de 4,89 liradan 5,05 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bağlantısızlar Hareketi liderlerinden Kovid-19'la mücadelede dayanışma mesajı
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 82'ye yükseldi
İtalya Kovid-19'la mücadelede 2. aşamaya geçti
Kovid-19 salgını Batı'yı daha ağır bir bilançoyla karşı karşıya bıraktı
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı sona erdi

Benzer haberler

Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam

Türkiye'nin elektrik tüketimi nisanda yüzde 15 azaldı

'Akılla' dokunduğu sayaçlarla ihracat hedefini yükseltti

Benzine 16 kuruş zam

Benzine 16 kuruş zam
Rusya Devlet Başkanı Putin: Enerji piyasalarındaki durum daha önce hiç yaşanmamıştı

Rusya Devlet Başkanı Putin: Enerji piyasalarındaki durum daha önce hiç yaşanmamıştı
Gazprom'un net karı yüzde 17 azaldı

Gazprom'un net karı yüzde 17 azaldı