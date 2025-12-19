Dolar
42.81
Euro
50.14
Altın
4,322.79
ETH/USDT
2,950.00
BTC/USDT
87,950.00
BIST 100
11,315.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da "Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20 Yıllık Panoraması 20. Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumu"nda konuşuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da “28. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 11.346,15 puandan başladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,43 artışla 11.335,05 puandan tamamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,10 puan ve yüzde 0,10 artışla 11.346,15 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,11 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,36 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyondaki yavaşlamaya işaret eden veriler ile Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımı sonrası pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Almanya'da üretici enflasyonu ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor
Edirne'de Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesi "ölü hacme" düştü, Keşan'a su alımı durduruldu
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda sis etkili oldu
Sahte faturayla suç gelirlerini akladığı belirlenen 43 zanlı hakkında gözaltı kararı

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

BoJ'a yönelik şahin beklentiler Japon tahvillerine talebi zayıflattı

BoJ'a yönelik şahin beklentiler Japon tahvillerine talebi zayıflattı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalarda gözler ECB ve BoE'nin faiz kararına çevrildi

Küresel piyasalarda gözler ECB ve BoE'nin faiz kararına çevrildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet