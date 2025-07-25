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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 10.707,95 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kazanarak 10.689,05 puandan tamamladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,90 puan ve yüzde 0,18 artışla 10.707,95 puana çıktı. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile inşaat, tek kaybettiren ise yüzde 0,06 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ticaret görüşmelerinde anlaşma sağlanacağına yönelik iyimserliklere karşın, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilimin artabileceğine dair endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ile Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmeleri takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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