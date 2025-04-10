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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,27 yükselişle 9.579,11 puandan başladı.

Mahmut Çil  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 303,61 puan ve yüzde 3,27 artışla 9.579,11 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 4,25, holding endeksi yüzde 2,57 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kaybederek 9.275,50 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından, artan risk iştahıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, tarifelere yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ortalama saatlik kazançlar ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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