İSTANBUL

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 293,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 1,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,14 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,60 ile madencilik oldu.

Dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle 97.500 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 96.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 ve 99.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu



