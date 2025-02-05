Dolar
35.95
Euro
37.44
Altın
2,858.16
ETH/USDT
2,758.10
BTC/USDT
97,500.00
BIST 100
9,832.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 9.821,60 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,50 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.821,60 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,44 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,25 ile sigorta oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,33 değer kazanarak 9.807,10 puandan tamamladı.

ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin haber akışı fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, küresel piyasalarda bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesinin yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Giresun ve Konya'da eğitime bir gün ara verildi
Başkentte 3 katlı iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet