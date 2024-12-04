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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 9.858,69 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,46 puan ve yüzde 0,32 artışla 9.858,69 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi de yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,67 ile inşaat olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,51 değer kazanarak 9.827,23 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, Güney Kore'de dün artan siyasi tansiyonun sınırlı da olsa yatışmasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in gelecek yıl izleyeceği yola ilişkin soru işaretleri de yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, bugün Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin bankanın gelecek dönem politikasına ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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