Dolar
30.74
Euro
32.96
Altın
1,991.64
ETH/USDT
2,651.40
BTC/USDT
49,681.00
BIST 100
9,014.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan geniş bir alanda toprak kayması meydana gelen altın madeninin girişinden yayındayız
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 yükselişle 9.014,87 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,87 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 9.014,87 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 azalırken, holding endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,09 ile metal eşya makina oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybıyla 8.994,00 puandan tamamladı. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi ise 9.217,45 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün İngiltere'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Malatya ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
Terör örgütleriyle bağlantılı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Türkiye ve dünya gündemi
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar, beklentileri aşan ABD enflasyon verileri sonrası negatif seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Bankanın yeni dönem strateji ve hedeflerini açıkladı

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Bankanın yeni dönem strateji ve hedeflerini açıkladı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet