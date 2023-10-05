Dolar
27.57
Euro
28.98
Altın
1,820.78
ETH/USDT
1,636.50
BTC/USDT
27,640.00
BIST 100
8,445.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Rams Park'ta sarı kırmızılı kulüp ile Ekmas Grup arasında erkek basketbol takımı isim ve forma sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artarak 8.386,33 puanla başladı.

Duhan Değirmenci  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,19 puan artışla yüzde 0,64 değer kazanarak 8.386,33 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile metal eşya, makina olurken, tek kaybettiren yüzde 0,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,12 değer kaybıyla günü 8.333,14 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına ilişkin "soğuma" sinyalleri vermesinin ardından risk iştahının arttığını belirterek, yarın ülkede açıklanacak istihdam raporunun iş gücü piyasasına daha fazla ışık tutacağının ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlarda belirleyici olacağının öngörüldüğünü bildirdi.

ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması ve ISM hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) bu yılın en düşük seviyesine gerilemesinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret ettiğini vurgulayan analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarının da eylülde işe alımların yavaşladığını göstermesinin beklendiğini belirtti.

Öte yandan, dün Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 3,7'ye yükseltti.

Ayrıca, dün Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, sermayesinin tamamı dolaylı olarak Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'ye ait olan Sabancı Renewables'ın, ABD'nin Teksas eyaletinde 232 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali ve 60 megavat kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımından oluşan Oriana Solar LLC'nin yüzde 100 hissesini satın aldığı bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret açığı ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay'dan, göçmen kaçakçısının "Türk kara suları dışındaydım" savunmasına ret
Hava yolunda "uçuş iptali" şikayetleri azaldı, tehirlere hassasiyet arttı
FETÖ mensubu firari Koray Vural, MİT operasyonuyla Tacikistan'da yakalandı
Depremlerin etkilediği Gölbaşı'nda zemin etüt çalışmaları yeniden başladı
Sultangazi'de seyir halindeyken alev alan cip kullanılamaz hale geldi

Benzer haberler

Küresel ekonomiye dair endişeler geçen ay emtia piyasasında yoğun satışlara neden oldu

Küresel ekonomiye dair endişeler geçen ay emtia piyasasında yoğun satışlara neden oldu

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

TCMB'den yeni faaliyet izni

TCMB'den yeni faaliyet izni
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Merkez Bankası Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Merkez Bankası Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet