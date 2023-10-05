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Ekonomi

Bakan Yumaklı: Kırsal kalkınmayla 21 senede 90 binden fazla projeye yaklaşık 87 milyar liralık hibe desteği verdik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma başlığı altında 21 senede 90 binden fazla projeye yaklaşık 87 milyar liralık hibe desteği verdiklerini, bu desteklerin tarımsal üretime, yatırıma ve istihdama dönüştüğünü bildirdi.

Seda Tolmaç  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Bakan Yumaklı: Kırsal kalkınmayla 21 senede 90 binden fazla projeye yaklaşık 87 milyar liralık hibe desteği verdik

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yumaklı, Tarım Orman Gençlik Konseyi üyelerini kabul etti.

Tarım Orman Gençlik Konseyi'nin ilk kez geçen yıl toplandığını ifade eden Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Konsey üyeleriyle ikinci kez buluştuklarını ve çalışmaların bundan sonra da yoğun bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Yumaklı, gençlerin enerjisi ve dinamizminin, stratejik sektör olan tarıma mutlaka yansıtılması gerektiğini vurguladı.

Bakanlığın çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, Türkiye'de tarımsal üretimi artırmak için topyekun bir seferberlik başlattıklarını belirterek, "Ulaşmak istediğimiz şey, sürdürülebilir bir tarımsal üretim, bunun verimli bir üretim metodolojisiyle yapılması, ürünlerimizin kaliteli olması, bütün bunların kayıtlılığının en üst düzeyde bulunması ve günün sonunda tarımsal üretim için yatırım yapılması." ifadesini kullandı.

Yumaklı, kırsal kalkınmaya yönelik desteklere değinirken de şunları kaydetti:

"Kırsal kalkınma başlığı altında 21 senede 90 binden fazla projeye yaklaşık 87 milyar liralık hibe desteği verdik. Bunların tarımsal üretime, yatırıma ve istihdama dönüştüğünü biliyoruz. Tarımsal üretimin planlanması konusunun altyapısını bitirdik, ikincil mevzuatlar ile ilgili çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Bir daha ülkemizde tarımsal üretim planlamasıyla alakalı kimsenin şüphesinin olmayacağı ya da büyük oranda memnuniyetin sağlanacağı bir çalışma ortaya konuldu. Ülkemiz açısından son derece önemli olan, özellikle tarımsal üretimin planlanması, sözleşmeli üretim, kayıtlılık konuları ve alt başlıklarıyla alakalı yoğun bir çalışma gerçekleştirildi."

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