Dolar
27.42
Euro
28.92
Altın
1,877.43
ETH/USDT
1,620.70
BTC/USDT
26,480.00
BIST 100
8,260.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havaalanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 yükselişle 8.236,87 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,11 puan artışla ve yüzde 0,28 değer kazanarak 8.236,87 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile tekstil, deri oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 8.213,76 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesi risk iştahının azalmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair beklentiler günden güne artarken, ABD Kongresi'nde de bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin artan endişeler pay piyasalarında risk iştahını törpüleyen başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

Yurt içinde ise gözler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75'e çıkarken, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 31,75 olarak belirlendi.

Öte yandan, ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs, müşterilerine gönderdiği "Türkiye (Türk lirası) oyuna geri döndü" başlıklı gelişen piyasalar raporunda, TCMB'nin para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Raporda, "Önden yüklemeli ve kuvvetli faiz ayarlamalarıyla döviz kurunda kısa vadeli baskılar hafifledi ve bu durum, TL'nin yüksek getirisini sürdürmesini sağlayabilir" ifadelerine yer verildi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, PPK özeti ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de ise Powell'ın konuşmasının yanı sıra büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır’da 1 ton 319 kilogram esrar ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yerel seçim için adres değişikliğinde son gün 1 Ekim
Türkiye ve dünya gündemi
Yasa dışı tütün mamulü yapan suç örgütlerine yönelik Sis Operasyonu'nda 370 gözaltı

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet