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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,3 artarak 95,4 oldu

Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,3 yükselerek 95,4 değerini aldı.

Hülya Ömür Uylaş  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,3 artarak 95,4 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta 94,1 iken eylülde yüzde 1,3 artışla 95,4'e çıktı.

Geçen aya göre eylülde tüketici güven endeksi yüzde 5,1 yükselişle 71,5, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,5 artarak 105,1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 azalışla 113, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 artışla 117,7, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1 artışla 88,3 değerini aldı.

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