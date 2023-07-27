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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III'ün tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşuyor.
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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,82 artışla 6.799,44 puandan başladı.

Serhat Tutak  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,58 puan artışla ve yüzde 0,82 değer kazanarak 6.799,44 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken en çok kazandıran yüzde 2,75 finansal kiralama faktoring oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazancıyla 6.743,86 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine yükseltmesinin ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in karar metninde, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığının altı çizilirken, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.

Analistler, Powell'ın verilere bağlı kalacaklarını vurgulamasının, yatırımcıları Fed'in bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktığını belirterek, Powell'ın ekonomide artık resesyon beklemediklerini de dile getirdiğini anımsattı.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrilirken, analistler, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de 2. çeyrek büyüme ve ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.900 ve 7.000 seviyelerinin direnç, 6.700 ve 6.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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