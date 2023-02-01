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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 4.998,82 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl   | 01.02.2023
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,27 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 4.998,82 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1'le tekstil, deri, en çok kaybettiren yüzde 0,74'le elektrik oldu.

Dün düşüş eğilimini yedinci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,35 değer kaybıyla 4.976,55 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildiğini belirterek, bankanın faiz artışlarına gelecek toplantıdan sonra ara verebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini bildirdi.

Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün ayrıca dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 4940 ve 4.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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