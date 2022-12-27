Dolar
18.69
Euro
19.93
Altın
1,807.10
ETH/USDT
1,222.20
BTC/USDT
16,870.00
BIST 100
5,505.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'nde düzenlenen "Zor Yıllar Sergisi"nin açılışında konuştu.
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 artışla 5.512,91 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 27.12.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,82 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 5.512,91 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,77 ile kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, dün üst üste yükseliş eğilimini 8. işlem gününe taşımasının ardından 5.549,43 puanla tarihi zirvesini görürken, günü de yüzde 0,90 artışla 5.504,09 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazeledi.

Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili kısıtlamaları kaldıracağı yönündeki haberlerin küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdığını belirterek, yatırımcıların Noel ve yılbaşı tatilini birleştirmesi ile hafta boyunca düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Karadeniz'deki doğal gaz rezervlerinin yeni keşiflerle 710 milyar metreküpe ulaştığı açıklamalarına işaret eden analistler, bu durumun hisse ve sektör bazlı performansları etkileyebileceğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.480 ve 5.400 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 19-25 Aralık Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü
Ankara'da DEAŞ operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 gözaltı kararı

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar Çin'in kısıtlamaları kaldıracağı haberleri ile pozitif seyrediyor

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının FAST sistemine katılımına ilişkin hazırlıklar tamamlandı

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının FAST sistemine katılımına ilişkin hazırlıklar tamamlandı
Kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 76,5 seviyesinde gerçekleşti

Kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 76,5 seviyesinde gerçekleşti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet